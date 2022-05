Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Schuhdiebe gesehen?

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Montag haben Diebe aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Steinstraße Schuhe gestohlen. Wie die Täter in das Haus gelangten steht aktuell nicht fest, möglicherweise stand die Haustür offen. Die Unbekannten stahlen zwei Paar Schuhe der Marke Nike. Ihr Wert wird zusammen auf mindestens 300 Euro geschätzt. Mit ihrer Beute gaben die Diebe Fersengeld. Ob sie dabei die Schuhe in den Größen 39 und 45 an den Füßen trugen ist nicht geklärt. Die Täter entkamen unerkannt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

