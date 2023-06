Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Pkw-Fahrer kommt auf Landstraße von Fahrbahn ab - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstag, 24.06.2023, gegen 10.20 Uhr, die Landstraße 134, als er in einer Linkskurve bei Wollbach nach rechts von der Fahrbahn auf einen Grünstreifen abkam. Auf der Grünfläche fuhr er gegen einen Baum. Teile des Baumes fielen auf die Fahrzeugfront / auf das Autodach. Die Wurzel des Baumes wurde komplett aus dem Boden gerissen. Im weiteren Verlauf prallte der Pkw mit der linken Fahrzeugseite gegen ein Hinweisschild eines Gasthauses, welches um gedrückt wurde. Unmittelbar danach kam der Pkw im Grünstreifen zum Stehen und fing im Frontbereich an zu brennen. Der eingeklemmte 32-Jährige konnte von Ersthelfern aus dem Pkw geborgen werden, während ein Linienbusfahrer mit einem Feuerlöscher das Feuer löschte. Der verletzte 32-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Durch die aufgerissene Ölwanne gelangten Betriebsstoffe in das Erdreich. Diese wurden von der Straßenmeisterei abgetragen. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst, der Straßenmeisterei und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße gesperrt.

