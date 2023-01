Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnwagen brennt an Bayernstraße/Versuchter und vollendeter Einbruch in Praxen

Lüdenscheid (ots)

Ein Wohnwagen auf einem Grundstück an der Bayernstraße brannte in der vergangenen Nacht, gegen 00:00 Uhr, in voller Ausdehnung. Der Feuerwehr gelang es die Flammen zu löschen. Der Wohnwagen brannte jedoch komplett aus. Zeugen hörten im Vorfeld einen lauten Knall und sahen anschließend Rauch vom Wohnwagen aufsteigen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr und Mittwochmorgen, 06:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Praxis für Physiotherapie in der Freherr-vom-Stein-Straße einzubrechen. Sie beschädigten dabei die Tür. Die Täter gelangten allerdings nicht ins Innere. Bei einer Kinderarztpraxis in demselben Gebäude sah es anders aus. Hier gelangten die Täter über die aufgebrochene Praxistür in die Räumlichkeiten. Sie entwendeten eine Geldkassette samt Inhalt und blanko Rezepte. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

