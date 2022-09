POL-BO: Betrüger bringen Senioren um ihr Erspartes: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Witten-Bommern am Dienstag, 27. September, sind eine 45-jährige Wetteranerin und eine 23-jährige Bürgerin aus Herdecke leicht verletzt worden. Nach aktuellem Stand fuhr die 23-jährige Autofahrerin gegen 11.45 Uhr im Bereich der Straße Bodenborn 20 vom Fahrbahnrand an und beabsichtigte, zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 45-jährigen Autofahrerin, die auf der ...

mehr