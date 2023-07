Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brandgefahr_Ordnungswidrigkeit wegen Feuerstelle

Neustadt/Weinstraße (ots)

Durch einen aufmerksamen Neustadt Bürger wurde am Samstag, den 22.07.2023 um ca. 11:00 Uhr eine Feuerstelle im Meisental/Haardt gemeldet. Demnach haben eine männliche und eine weibliche Person an einer Feuerstelle ein Feuer entfacht. Bei Eintreffen der Streife hatten sich die beiden Personen bereits entfernt, das Feuer war gelöscht. Ermittlungsansätze zu den Verursachern sind vorhanden. Gemäß Allgemeinverfügung der Stadt Neustadt an der Weinstraße zur Verhütung von Bränden im Außenbereich wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst und an die Verfolgungsbehörde weiter geleitet. Auch die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass aufgrund der anhaltenden Trockenheit sehr hohe Brandgefahr herrscht und bittet alle Mitbürger um umsichtiges Verhalten.

