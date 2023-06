Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl eines Rollers

Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde zwischen 14 und 18:45 Uhr ein schwarzer, sogenannter E-Scooter der Marke "Prophete" am Rosenberg-Freibad gestohlen. Das elektrisch angetriebene Fahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 601-RRV war mittels Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Der oder die Täter konnten das Schloss überwinden und nahmen das etwa 700 Euro teure Gefährt, sowie das Schloss weg.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell