Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen zerstochen

Jena (ots)

Im Zeitraum vom Freitagabend bis Samstagmorgen wurden durch einen unbekannten Täter an einem Peugeot, welcher in der Hermann-Pistor-Straße in Jena Winzerla geparkt war, beide Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen. Zudem entwendete der Täter mehrere Werbeschriftzüge im Wert von 50 Euro, welche an dem Fahrzeug angebracht waren. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Zum Sachverhalt werden Zeugen gesucht.

