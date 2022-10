Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Jena (ots)

Am Freitagabend, kurz nach 19 Uhr, wurde der Polizei Jena durch einen Zeugen gemeldet, dass er soeben eine Unfallflucht in der Talstraße beobachtet hat, wobei ein Citroen beim Einparken gegen einen Renault gestoßen ist. Der Pkw war mit drei Personen besetzt, welche sich dann in eine nahe gelegene Gaststätte begeben haben, ohne den Unfall zu melden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten die drei Männer schließlich festgestellt werden. Hierbei kam es dazu, dass der Fahrer des Pkw gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand leistete. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 43-jährige Täter nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den Fahrer wurden Strafanzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

