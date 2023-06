POL-PIKIR: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bad Sobernheim (ots) - Am 02.06.2023 gegen 09:30 Uhr befuhr ein roter VW Golf die Monzinger Straße in Bad Sobernheim in Richtung Bahnhof Bad Sobernheim. In Höhe der Straße Kehrweiden bog der Fahrer des VW Golf nach rechts in die Straße Kehrweiden ein. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang touchierte der VW Golf ...

