Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wer fuhr das Zugfahrzeug mit Anhänger ? Geschädigter eines Verkehrsunfalls gesucht !

Bad Sobernheim (ots)

Am 02.06.2023 gegen 09:30 Uhr befuhr ein roter VW Golf die Monzinger Straße in Bad Sobernheim in Richtung Bahnhof Bad Sobernheim. In Höhe der Straße Kehrweiden bog der Fahrer des VW Golf nach rechts in die Straße Kehrweiden ein. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang touchierte der VW Golf einen dort, hinter einem bisher unbekannten Zugfahrzeug angebrachten, verkehrsbedingt wartenden, Anhänger. Der Fahrer des VW Golf hielt sein Fahrzeug an, stieg aus und schaute nach dem Anhänger, konnte aber nach eigenen Angaben keinen Schaden feststellen. Mit dem Fahrer des Zugfahrzeuges sprach er jedoch nicht und notierte sich auch kein Kennzeichen. Kurz darauf bog das Zugfahrzeug mit Anhänger dann in die Monzinger Straße ein und der VW Golf setzte seine Fahrt fort. Am VW Golf entstand geringer Sachschaden. Ob ein Schaden am Anhänger entstanden ist, bleibt zunächst unklar. Die Polizei bittet daher den Fahrer des Zugfahrzeuges mit Anhänger oder mögliche Zeugen sich mit hiesiger Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

