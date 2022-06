PP Ravensburg: POL-Einsatz: Schaden an Bohrplattform - gesunkenes Motorschiff

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Mann nimmt sexuelle Handlungen an sich vor Ein 44-Jähriger soll am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Laizer Straße zunächst an einen Busch uriniert und sich dann mit dem entblößten Glied in Richtung einer Gruppe 12- bis 14-jähriger Mädchen gedreht haben. Anschließend soll der Tatverdächtige mit der Hand in seiner Hose sexuelle Handlungen an sich ...

mehr