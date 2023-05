Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Dienstag gegen 17:15 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter vom Marum-Park kommend über einen neben dem Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung verlaufenden Seitenweg in unachtsamer Weise unmittelbar in die Bahnhofstraße ein und kollidierte dort mit einem aus Richtung der Monzinger Straße ankommenden Pkw. Der 16-Jährige zog sich hierbei schwerere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 40-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An dessen Fahrzeug entstand, ebenso wie am Roller, erheblicher Schaden. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell