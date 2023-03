LPI-EF: Diesel gestohlen

Erfurt (ots) - Ein rabiater Ladendieb beschäftigte gestern Mittag die Polizei in der Erfurter Innenstadt. Der 22-jährige Täter wollte aus einem Supermarkt in der Bahnhofstraße Waren im Wert von wenigen Euro stehlen. Als er durch einen Mitarbeiter dabei erwischt und angesprochen wurde, versuchte der polizeibekannte Mann zu fliehen. Dabei verletzte er den Mitarbeiter leicht an der Hand. In der Bahnhofstraße wurde ein Passant auf den flüchtigen Ladendieb aufmerksam. ...

