POL-PIKIR: Verkehrsunfall am Hellbergtunnel

Bad Sobernheim (ots) - Wie der Polizei Kirn heute gemeldet wird kam es am vergangenen Freitag, dem 05.05.2023 zwischen 19.10 und 19.40 Uhr zu einer sogenannten Unfallflucht. Die geschädigte Autofahrerin hatte ihren dunkelgrauen Hyundai I 20 auf einem Kundenparkplatz in der Kapellenstraße abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie eine Beschädigung am hinteren linken Kotflügel fest. Der Verursacher entfernte sich ...

