Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall auf dem Rewe Parkplatz

Kirn (ots)

Am heutigen Samstag, 27.05.23 gegen 14:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Rewe Parkplatz in Kirn. Hierbei fuhr ein 79-jähriger PKW Fahrer über den dortigen Parkplatz und kollidierte hierbei mit einem Fußgänger der unmittelbar vor dem Eingangsbereich des Rewe-Marktes stand. Der Fußgänger, wurde beim Zusammenstoß mit der rechten Fahrzeugfront leicht an den Beinen verletzt musste jedoch nicht ärtzlich behandelt werden. Der Verkehrsunfall konnte durch eine die Kameraüberwachung des Rewe-Marktes videografiert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell