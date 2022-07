LPI-GTH: Heckscheibe beschädigt - Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es zu einem Arbeitsunfall in der Robert-Bosch-Straße. Bei Ausbauarbeiten stürzte ein 28-Jähriger aus ungefähr elf Metern Höhe und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

mehr