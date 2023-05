POL-PIKIR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kirn (ots) - Am heutigen Samstag, 27.05.23 gegen 14:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Rewe Parkplatz in Kirn. Hierbei fuhr ein 79-jähriger PKW Fahrer über den dortigen Parkplatz und kollidierte hierbei mit einem Fußgänger der unmittelbar vor dem Eingangsbereich des Rewe-Marktes stand. Der Fußgänger, wurde beim Zusammenstoß mit der rechten Fahrzeugfront leicht an den Beinen verletzt musste jedoch nicht ...

mehr