Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 01.09.2023 bis 03.09.2023

Wilhelmshaven (ots)

Räuberischer Erpressung

Am Freitagabend, gegen 22.10 Uhr, wurden drei jugendliche Opfer im Bereich der Kurmuschel im Kurpark von drei jugendlichen Tätern, alle ca. 16 bis 18 Jahre alt, angesprochen und unter Androhung von Schlägen nach Wertgegenständen durchsucht. Der Haupttäter nahm eine 20-Euro-Banknote und Kleingeld von einem der Opfer an sich. Anschließend entfernten sich die drei Täter in eine unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Brände

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03.15 Uhr, geraten mehrere Mülltonnen (120 Liter) an der Gebäudefassade zwischen zwei Häusern in der Marktstraße in Brand. Dadurch wird ein Dachüberstand sowie eine Hauseingangstür beschädigt. Am später Samstagabend, zwischen 22.50 Uhr 23.45 Uhr, wird durch einen bislang unbekannten Täter ein hochwertiger Pkw in der Weserstraße in Brand gesetzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03.25 Uhr, geraten in der Neißestraße zwei weitere Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Dabei wird noch ein davor ordnungsgemäß abgestellter Pkw und eine angrenzende Hecke beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Am Freitagabend, gegen 18.10 Uhr, schlagen zwei bislang unbekannte Täter auf ein 41jähriges Opfer in der Nordseepassage ein. Erst durch das beherztes Eingreifen des Sicherheitsdienstes können die Beteiligten getrennt werden. Dabei wird auch ein Sicherheitsbediensteter leicht verletzt. Die beiden Täter fliehen anschließend in Richtung Innenstadt.

Einbrüche

Am Freitagmorgen, gegen 09.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in die Wohnung einer 83jährigen Frau in der Peterstraße einzubrechen. Nachdem die Frau verdächtige Geräusche an ihrer Wohnungstür wahrgenommen hatte, konnte sie eine dunkel gekleidete, schlanke, männliche Person feststellen, die gerade dabei war, ihre Wohnungstür aufzuhebeln. Diese Person flüchtete daraufhin sofort in eine unbekannte Richtung. Am Freitag, zwischen 07.30 und 15.30 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Virchowstraße eingebrochen. Dort wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und anschließend alle Schränke und Schatullen geöffnet bzw. durchwühlt. Diebesgut wurde nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht erlangt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 19.00 und 08.45 Uhr, wurde versucht, in ein Geschäft in der Marktstraße einzubrechen. Nachdem die bislang unbekannten Täter noch die Eingangstür aufbrechen konnten, hielt die dahinter liegende Tür stand und ein Eindringen in das Geschäft gelang nicht.

In der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, bis Samstag, 22.30 Uhr, wurde die Heckscheibe eines Pkw in der Neuruppiner Straße eingeschlagen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde allerdings nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

