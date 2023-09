Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ermittlungen wegen Hundebiss in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am 31.08.2023 wurde der Polizei ein Vorfall in der Paulstraße in Wilhelmshaven gemeldet, bei dem ein 26-jähriges Opfer von einem Hund angegriffen wurde. Der Vorfall ereignete sich in den Vormittagsstunden gegen 10:30 Uhr.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie eine Hundehalterin mit ihrem angeleinten Hund die Paulstraße entlanglief, als ein großer weißer, unangeleinter Hund zielgerichtet auf das Opfer zulief. Im weiteren Verlauf biss der Hund der Beschuldigten das Opfer in die linke Hand und den linken Oberschenkel sowie dessen Hund. Erst durch das Zusammenwirken beider Hundehalterinnen konnten die Hunde getrennt werden. Gegen die 46-jährige Hundehalterin wurde eine Strafanzeige erstattet. Das Opfer erlitt hierdurch erhebliche Verletzungen und begab sich eigenständig ins Krankenhaus.

