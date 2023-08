Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt (13.08.2023)

Dunningen (ots)

Ein Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 462 leicht verletzt worden. Ein 86-jähriger Mann fuhr gegen 11.45 Uhr mit einem BMW auf der B 462 von Dunningen in Richtung Schramberg. In mit einigem Abstand vor dem 86-Jährigen vorausfahrende Autos bildeten für einen mit Sondersignal fahrenden Rettungswagen eine Gasse. Nachdem der Krankenwagen diese Fahrzeuge passiert hatte und diese wieder im Begriff waren weiterzufahren, prallte der BMW-Fahrer mit einem vor ihm fahrenden VW Sportsvan eines 75-Jährigen zusammen. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der BMW in einen Graben. Der 86-Jährige erlitt dabei Verletzungen und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Abschleppunternehmen kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird bei beiden Wagen auf je 8.000 Euro von der Polizei geschätzt.

