POL-UL: (GP) Eislingen - Glasflaschen auf Zug geworfen

Drei Männer konnten nach einer Randale am Eislinger Bahnhof festgenommen werden.

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03.00 Uhr beobachtete der Lokführer eines Zuges drei Unbekannte, die Glasflaschen gegen seinen einfahrenden Zug warfen. Nachdem dieser am Bahnsteig In Eislingen angehalten hatte, betraten die Männer den Zug und zogen ohne Grund die Notbremse. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Der Fahrdienstleiter informierte daraufhin umgehend per Notruf die Polizei.

Zwei Streifen des Polizeireviers Eislingen gelang es drei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren zu kontrollieren. Auf die traf die Beschreibung der Täter durch den Lokführer zu. Gegen die Männer wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Ob am Zug ein Schaden entstanden ist, muss erst noch überprüft werden.

