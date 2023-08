Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Verkehrszeichen (12.08.2023)

Fluorn-Winzeln (ots)

Am Samstag gegen 14 Uhr ist ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 422 von Fluorn in Richtung Rötenberg gefahren und bei Starkregen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der 61-jährige Fahrer geriet dabei ins Schleudern und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Anschließend rutsche er noch mehrere Meter auf der Fahrbahn entlang und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Eine sofortige medizinische Versorgung des 61-Jährigen war nicht von Nöten. Laut Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell