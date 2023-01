Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim/Heidenheim - Zwei Brände an Neujahr

Sachschaden entstand am Sonntag bei zwei Bränden im Kreis Heidenheim.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit brannte es in einem Haus in Heidenheim. Im Haller Weg in Mergelstetten drang Rauch aus einer Wohnung. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses brachten sich in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Dachgeschosswohnung. Durch den Brand entstand in der Wohnung ein Schaden von rund 40.000 Euro. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Brand durch einen Defekt an einem Elektrogerät entstand. Verletzt wurde niemand.

Auch bei einem Brand in Steinheim wurde niemand verletzt. Den Brand hatten Zeugen gegen 21 Uhr entdeckt. Zwischen Sontheim und Steinheim brannten mehrere Heuballen, die dort gelagert waren. Rund 50 Feuerwehrleute mussten ausrücken, um die Flammen zu löschen. Wie hoch der Schaden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Auch die Ursache des Brandes ist bislang nicht bekannt.

