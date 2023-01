POL-UL: (BC) Biberach - Polizei nimmt Einbrecher in Biberach fest

Ulm (ots) - In Schopflenberg zündete eine 29-Jährige Anwohnerin einen Fehrwerkskörper der in einer Hecke des Gartens landete und diese entzündete. Das Feuer griff von dort auf eine Überdachung am Haus über. Durch die brennende Überdachung wurde auch das Haus in Mitleidenschaft gezogen, so dass insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 150 000 Euro entstand. Die Feuerwehren Göppingen und Jebenhausen waren mit sieben ...

