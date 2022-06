Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleinkraftrad gestohlen

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Diebe hielten sich am gestrigen Tag (29.06.2022) am Teichplan (gegenüber dem dortigen Kino) in Altenburg auf. In der Zeit von ca. 21:00 Uhr bis 23:30 Uhr stahlen sie ein Kleinkraftrad, welches mittels Ketten und Lenkradschloss an einer Straßenlaterne angekettet war. Als der Eigentümer des Gefährts wieder zurückkam, stellte er das Fehlen seines E-Kleinkraftrades fest. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu den Dieben bzw. dem Verbleib des grünen Kleinkraftrades der Marke Surron Light Bee) geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

