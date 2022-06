LPI-G: Jugendlicher mit nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs

Gera (ots) - Gera: Die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 37-jährigen Mannes hat seit gestern (29.06.2022) die Geraer Polizei aufgenommen. Gegen 22:15 Uhr gerieten der bislang unbekannte Angreifer und der 37-Jährige in einer Straßenbahn (Linie 3) in der Heinrichstraße in Streit. Dieser gipfelte darin, dass der 37-Jährige von dem Unbekannten angegriffen und mit Faustschlägen im Gesicht ...

