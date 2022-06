Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstensuche endete erfolgreich

Gera (ots)

Gera: Nachdem bei der Geraer Polizei am gestrigen Tag (29.06.2022), gegen Mittag, die Meldung zu einem vermissten Kind einging, rückten unverzüglich mehrere Polizeistreifen aus. Im Rahmen der Suche nach der 9-Jährigen, welche von ihrer Wohnanschrift in Gera-Lusan abgängig war, wurde zudem ein Polizeihund angefordert. Im Verlauf des Sucheinsatzes wurde schließlich bekannt, dass das Mädchen unversehrt bei Verwandten in Gera aufgetaucht ist. Somit konnte der Sucheinsatz beendet werden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell