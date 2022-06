LPI-G: Bedrohung an Straßenbahnhaltestelle

Greiz (ots) - Zwischen dem 26.06. und dem 27.06.2022 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße einzudringen. Sie scheiterten an der Hauseingangstür und beschädigten sie. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. (OK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

