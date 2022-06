Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Krankenfahrstühle entwendet - Zeugen gesucht

Gera (ots)

In der Nacht vom 26. zum 27.06.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter zwei elektrisch betriebene Krankenfahrstühle aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bruno-Brause-Straße. Nach Hinweis einer Zeugin konnte das Beutegut am 29.06.2022 in der Werner-Petzold-Straße wieder aufgefunden und dem Eigentümer übergeben werden. Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls wurden eingeleitet. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera, Tel. 0365 829-0 zu melden.

