Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Honigdiebe im Supermarkt

Altenburg (ots)

Altenburg: Offenbar hatten es die Diebe auf Honig abgesehen, als sie am gestrigen Abend (29.06.2022) einen Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg betraten. Gegen 19:30 Uhr hielten sie die beiden Diebe in dem Geschäft auf, als sie bei der Tat erwischt worden. Einer der Täter, ein 34-jähriger Mann aus Georgien, konnte gestellt werden. Seinem Kumpanen gelang allerdings die Flucht. Insgesamt wollten die beiden hochwertigen Honig in Wert von mehreren Hundert Euro. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. (KR)

