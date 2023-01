Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Widerstand gegen Polizeibeamte

Zeugen gesucht

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07:05 Uhr wurde die Polizei Ulm in eine Gaststätte in der Schillerstraße gerufen, da sich dort zwei Personen schlagen würden. In der Gaststätte wurden mehrere sehr aggressive Personen angetroffen, die sich alle sehr unkooperativ verhielten. Ein 32-Jähriger warf im weiteren Verlauf mit leeren Flaschen gegen die eingesetzten Polizeibeamte und beleidigte diese mehrfach. Da sich der alkoholisierte Mann nicht mehr beruhigen ließ, musste er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er heftigen Widerstand indem er gegen die Beamten mit den Fäusten schlug und mit den Beinen trat. Zwei Polizeibeamte wurden hierdurch leicht verletzt. Warum der Mann so aggressiv war ist nicht bekannt, da er jede Kooperation verweigerte. Er wird aus dem Polizeigewahrsam erst wieder entlassen, wenn er nüchtern ist. Der Mann sieht nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung entgegen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte sucht Zeugen des Vorfalls. Wer sachdienliche Angaben machen kann, sollte sich unter Tel.: 0731/188-3312 bei der Polizei in Ulm melden.

