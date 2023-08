POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) 20-jähriger Autofahrer kommt von der Straße ab (13.08.2023)

Rottweil (ots) - Am Freitag, im Zeitraum zwischen 6.15 und 14.45 Uhr, hat ein Unbekannter in der Krankenhausstraße die beiden Kennzeichen "RW-AL 450" eines Autos gestohlen. Der VW parkte im Bereich des Krankenhauses. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der Kennzeichenschilder nimmt die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0 entgegen. Rückfragen ...

