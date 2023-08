Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ermittlungen wegen Hundebiss in Varel - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Varel (ots)

Am 30.08.2023 wurde der Polizei ein Vorfall in der Bürgermeister-Osterloh-Straße in Varel gemeldet, bei dem ein 76-jähriges Opfer von einem Hund angegriffen wurde. Der Vorfall ereignete sich in den Nachmittagsstunden gegen 13:00 Uhr. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer von dem Hund der mutmaßlichen Beschuldigten angesprungen. Der Hund biss dabei ein Loch in die Brusttasche der Arbeitshose des Opfers. Die Beschuldigte war nach dem Vorfall nicht mehr vor Ort anzutreffen. Täterbeschreibung: - Schlank - Dunkle, mittellange Haare - Circa 170 cm groß - Höchstens 30 Jahre alt - Deutsche Staatsangehörigkeit - Dunkel gekleidet, trug eine Jogginghose Die Polizei Varel hat umgehend Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen, um die Identität der mutmaßlichen Beschuldigten festzustellen und den genauen Hergang des Vorfalls zu klären. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Varel unter 04451/923-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell