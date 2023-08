POL-WHV: Ermittlungen zu Körperverletzungsdelikt in Varel

Zetel (ots) - Am 29.08.2023, gegen 15:35 Uhr, befuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem Pkw die Jakob-Borchers-Straße in Zetel, in Richtung Ohrbült. An der Einmündung Kanelstadt musste sie ihren Pkw verkehrsbedingt zum Stillstand bringen. Der nachfolgende Fahrer eines Pkw erkannte dies zu spät und fuhr auf das wartende Fahrzeug auf. Die Fahrerin und der Beifahrer des wartenden Pkw sowie der Beifahrer des auffahrenden Pkw ...

