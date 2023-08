Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendieb geschnappt

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.08.2023 soll es gegen 15:49 Uhr zu einem Ladendiebstahl bei einem Discounter in der Güterstraße gekommen sein. Eine Zeugin gab an, dass der Beschuldigte an der Kasse gestanden und eine Flasche Wasser und eine Handyhülle auf das Kassenband gelegt hatte. Er hatte die Sachen bezahlen wollen, jedoch nicht genügend Geld dabeigehabt. Das Geld hat er wieder zurückgenommen. Dann hatte Zeugin den Beschuldigten aufgefordert, seinen mitgeführten Rucksack zu öffnen. In diesem hatte sich im hinteren Fach diverses Diebesgut befunden, die der Beschuldigte nicht auf das Kassenband gelegt hatte. Den 22-jährigen aus Wilhelmshaven erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell