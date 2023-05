Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Neuen Bahnhofstraße am Samstag, 27. Mai, wurde eine Person leicht verletzt. An der Kreuzung Neue Bahnhofstraße / Schwarzer Weg / Willy-Brandt-Platz fuhr eine 68-jährige Skoda-Fahrerin, gegen 19.30 Uhr, auf den VW eines 32-Jährigen auf. Der bremste zuvor aufgrund eines 36-jährigen Fußgängers, der bei Rotlicht die Straße überquerte. Die 68-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand bei dem Verkehrsunfall Sachschaden.(mw)

