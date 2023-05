POL-HAM: Gemeinsame Aktion der Polizei Hamm und des ADFC Hamm: 1,5 Meter Abstand beim Überholen von Radfahrenden - Aufkleber an Streifenwagen angebracht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstag, 25. Mai, zwischen 7.30 Uhr und 9.45 Uhr in ein Reihenhaus an der Straße Am Weilenacker eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, hebelten sie gewaltsam einen außenliegenden Schlüsselsafe auf und öffneten mit dem darin befindlichen Haustürschlüssel die Eingangstür. Im Erdgeschoss durchwühlten die Täter mehrere Schränke und Räume. Mit Bargeld und zwei Makita-Werkzeugboxen als Diebesgut flüchteten sie ...

