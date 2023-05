Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 27. Mai, an der Kreuzung Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße / Menzelstraße, wurde ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Gegen 14.05 Uhr befuhr er mit seinem Fahrrad den Radweg der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in Fahrtrichtung Westen und beabsichtigte, bei Grünlicht den Kreuzungsbereich zu überqueren. Ein 66-jähriger Audi-Fahrer wollte zeitgleich von der Menzelstraße nach rechts in die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.(mw)

