Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 14-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstag, 27. Mai, bei einem Verkehrsunfall auf dem Laurentiusweg leicht verletzt. Gegen 16 Uhr befuhr eine 59-jährige Toyota-Fahrerin mit ihrem Pkw den Laurentiusweg in Fahrtrichtung Norden und beabsichtigte, nach rechts auf den Vorplatz der Josefskirche einzubiegen. Zeitgleich wollte der Jugendliche mit seinem Fahrrad an dem Pkw rechts vorbei fahren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche wurde hierbei leicht verletzt und mittels Rettungswagen in die Kinderklinik Hamm gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.(mw)

