POL-OS: Melle/Gesmold: Serie von Fahrraddiebstählen - Polizei sucht Zeugen

Bippen (ots) - Am Donnerstagmittag kam es in der Straße "Amselweg" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem in einem freistehenden Fachwerkhaus ein Feuer ausgebrochen war. Als die Hausbewohnerin gegen 12.30 Uhr von einer Einkaufsfahrt zurückkehrte, stellte sie eine starke Rauchentwicklung in ihren Eigenheim fest. Die 57-Jährige öffnete daraufhin ihre Haustür und sah, wie sich plötzlich ein Feuer in ihrem ...

mehr