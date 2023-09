Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 01.09.2023 bis 03.09.2023

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 01.09.2023, gegen 23:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jever einen 40jährigen Fahrradfahrer, welcher den Radweg der Mühlenstraße entgegengesetzt der Fahrtrichtung in starken Schlangenlinien befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten typische alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,96 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt für den Abend untersagt. Anders als beim Führen eines Kraftfahrzeuges wurde dem Mann der Führerschein zunächst belassen.

Eine weitere Trunkenheitsfahrt ereignete sich am Sonntagmorgen, 03.09.2023, gegen 04:10 Uhr, in der Hauptstraße in Sande. Die Polizeibeamten wurden auf einen Pkw aufmerksam, welcher quer auf dem dortigen Geh- und Radweg stand. Beim Herantreten an den Pkw stellten sie fest, dass die Fahrertür geöffnet war. Der 42jährige Fahrzeugführer saß schlafend auf dem Fahrersitz. Im Fahrzeuginneren war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Nachdem der Fahrzeugführer geweckt wurde, führte er eine Atemalkoholmessung durch. Diese ergab einen Alkoholwert von 1,3 Promille. Daraufhin musste der Fahrzeugführer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der Fahrzeugführer bereits seit mehreren Jahren nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Diverse Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitag, 01.09.2023, gegen 14:00 Uhr, wurde ein 42jähriger E-Scooter Fahrer aus Schortens, auf der Addernhausener Straße, in Schortens kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief auf den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Durch Zollbeamte wurde ebenfalls am 01.09.2023 ein 30jähriger Schortenser in einem Pkw angehalten und überprüft. Der Anfangsverdacht einer Drogenbeeinflussung bestätigte sich nach einem Drogenschnelltest. Auch in diesem Fall wurde eine Blutentnahme veranlasst. Das kuriose an diesem Fall war, dass der besagte Pkw bereits zuvor durch den Zoll kontrolliert worden ist. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Pkw durch einen 36jährigen Wittmunder geführt. Auch dieser Fahrzeugführer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde im Vorfeld bereits Blut abgenommen.

Eine weitere Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fand am 02.09.2023, gegen 08:00 Uhr, in der Jeverschen Straße in Schortens statt. Hier wurde ein 42jähriger Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss angehalten und überprüft.

Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit vom 29.08.2023 bis 01.09.2023 drangen unbekannte Täter in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Elsa-Brandström-Straße in Schortens ein. Die Täter beschädigten Gegenstände und beschmierten die Hauswand. Über etwaiges Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell