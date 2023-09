Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 01.09.2023 - 03.09.2023

Wilhelmshaven

Einbruchdiebstahl

Varel In der Nacht von Donnerstag, dem 31.08.2023, auf Freitag, dem 01.09.2023, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 08:30 Uhr, wird die Haupteingangstür eines in der Neuen Straße befindlichen Geschäfts aufgehebelt, anschließend betreten und durchsucht. Die Täterschaft entwendet daraufhin mehrere elektronische Geräte und flüchtet in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 mitzuteilen.

Entwendung eines PKW

Bockhorn Ebenfalls in der Nacht vom 31.08.2023 auf den 01.09.2023, in der Zeit von 21:15 Uhr bis 11:30 Uhr, wird ein blauer PKW des Typs VW Caddy im Bereich des Stockweger Wegs entwendet. Am späten Nachmittag des 01.09.2023 kann der PKW jedoch im Bereich Am Wall in Zetel aufgefunden und nach einer erfolgten Spurensuche an den Eigentümer wieder übergeben werden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 mitzuteilen.

Raub

Bockhorn - Grabstede Am 02.09.2023, gegen 20:20 Uhr, befährt das spätere Opfer mit seinem Fahrrad den Radweg der Hauptstraße in Grabstede. Auf Höhe einer dortigen Bushaltestelle versperrt ihm eine Gruppe von vier bis fünf Personen den Weg und fordert die Herausgabe von Geld. Anschließend nimmt ein Beschuldigter die Geldbörse des Opfers und entnimmt dieser Bargeld. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 mitzuteilen.

