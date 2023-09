Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Fahrradfachgeschäft in Varel-Seghorn - Zeugenaufruf

Varel (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags, gegen 2:00 Uhr, wurde ein Einbruch in ein renommiertes Fahrradfachgeschäft im Vareler Ortsteil Seghorn verübt. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Geschäft ein und entwendeten mehrere hochwertige Pedelecs. Der oder die Täter müssen offensichtlich ein größeres Fahrzeug für den Abtransport der gestohlenen Fahrräder genutzt haben.

Die Polizei Varel hat umgehend Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um die Mithilfe der Bevölkerung. Personen, die in der Nähe des Fahrradfachgeschäfts in der fraglichen Zeit verdächtige Aktivitäten oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 04451/9230 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell