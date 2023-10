Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 2. Oktober 2023, ereignete sich in der Tscheulinstraße in Teningen ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer verletzte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 71 Jahre alte Autofahrerin gegen 15.50 Uhr in Richtung Köndringen unterwegs, als sie beim Verlassen des Kreisverkehrs im Bereich eines Supermarkts in der Tscheulinstraße den von links die Fahrbahn überquerenden und vorfahrtsberechtigten 41-jährigen Radfahrer übersah und mit diesem zusammenstieß.

Durch die Kollision stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Autofahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Einsatzkräfte der Emmendinger Polizei konnten im Zuge der Ermittlungen die mutmaßliche Unfallverursacherin an der Halteranschrift antreffen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,36 Promille.

