Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fra); Auf der Kassebeerenworth 20

In der Zeit vom 17.05.2023 gegen 16:00 Uhr und dem 19.05.2023 gegen 11:00 Uhr wurde der ordnungsgemäß geparkte weiße Dacia Dokker eines 58-jährigen Sarstedters beschädigt. Der Wagen stand auf der Straße an der oben genannten Anschrift. Die Beschädigungen sind am rechten vorderen Kotflügel. Der Verursacher verließ den Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Art seiner Beteiligung bekannt zu geben. Der Schaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt. Wer zum oben angegeben Zeitraum im Bereich der Straße unterwegs war und Beobachtungen gemacht hat, die Rückschlüsse auf den möglichen Verursacher oder dessen Pkw zulassen oder wer etwas Ungewöhnliches am Tatort beobachtet hat; wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell