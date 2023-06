Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Feuer im Keller eines Zweifamilienhauses

Parchim (ots)

Bei einem Kellerbrand in einem Zweifamilienhaus in Parchim ist am Dienstagnachmittag ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hat vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektrokabel das Feuer verursacht. Die Hausbewohner in der "Neue Mauerstraße" konnten sich nach Ausbruch des Brandes rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr konnten sie in ihre Häuser zurückkehren.

