POL-EU: Unfall mit vier Fahrzeugen

Euskirchen (ots) - Am 15. Oktober befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Zülpich gegen 17 Uhr die Kölner Straße in Euskirchen in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. Auf Höhe der Wilhelmstraße kollidierte dieser mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Am Fahrzeugheck befand sich zum selben Zeitpunkt ein 14-jähriger Junge. Der 14-Jährige wurde von dem Fahrzeug am Arm touchiert. Weiter wurde durch den Aufprall der ...

