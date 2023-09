Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Parkender Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (21.09.2023) stellte eine Verkehrsteilnehmerin ihren Pkw gegen 08.00 Uhr im Hermann-Löns-Weg am rechten Fahrbahnrand zum Parken ab. Gegen 09.15 Uhr bemerkte sie nun, dass ihr Fahrzeug an der linken vorderen Stoßstange beschädigt worden war. Die Frau fragte zunächst selbst in der unmittelbaren Nachbarschaft, was jedoch ohne Ergebnis verlief.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rellingen unter Tel.: 04101-498-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell