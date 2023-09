Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hamburg-Halstenbek-Schenefeld (Pi) - Festnahmen von drei Tatverdächtigen nach bandenmäßiger Hehlerei - Fahrzeugführer verletzt Polizisten beim Fluchtversuch - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (21.09.2023) ist es in Hamburg zu einem Diebstahl eines Toyota RAV 4 gekommen. Das Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen konnte in Halstenbek, in der Nähe des Krupunder Sees geortet werden. Auf Ersuchen der Landespolizei Hamburg wurde der Brennpunktdienst des Polizeirevieres Pinneberg mit der Überprüfung der Örtlichkeit in Halstenbek beauftragt.

Das Fahrzeug, ein Toyota RAV 4, wurde durch die Einsatzkräfte auf einem Sandparkplatz in der Seestraße vorgefunden und zunächst aus sicherer Entfernung beobachtet.

Kurz nach 12.00 Uhr erschien ein schwarzer Audi A6, der mit drei Personen besetzt war. Die drei Männer stiegen aus und näherten sich fußläufig dem entwendeten Pkw. Die observierenden Beamten entschieden sich zur Festnahme. Während einer der Männer unter erheblicher Widerstandshandlungen festgenommen werden konnte, flüchtete ein weiterer zu Fuß. Der verbleibende Tatverdächtige bestieg sofort nach Ansprache wieder den Audi, mit dem man gekommen war. Bei der Flucht vom Sandparkplatz wurde ein 32-jähriger Beamter vom Fahrzeug touchiert und verletzt. Der Beamte blieb dienstfähig. In dem weiteren Verlauf beschleunigte der Fahrer das Fahrzeug und fuhr auf einen 52-jährigen Beamten zu. Trotz Sprung aus der Gefahrenzone wurde der Beamte an der Körperseite getroffen und kam zu Fall. Dieser Beamte musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Audifahrer konnte dann zunächst flüchten, wurde aber nach kurzer Fahndung in Schenefeld erneut gesichtet, nach kurzer Verfolgung gestellt und ebenfalls festgenommen. Der Täter, der zunächst zu Fuß flüchten konnte, wurde in HH-Niendorf nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf eine verdächtige Person festgestellt und festgenommen.

Alle drei Tatverdächtige im Alter von 45, 31 und 24 Jahren sitzen zurzeit in Hamburg im Gewahrsam. Eine richterliche Vorführung wird derzeit geprüft. Die drei Männer werden sich nun wegen der Kfz-Hehlerei und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Gegen den Fahrer des Audi wird zudem wegen des Verdachtes des versuchten Totschlags ermittelt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den beschriebenen Vorfällen machen können, sich unter Tel.: 04101-202-0 zu melden.

