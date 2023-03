Polizei Bielefeld

POL-BI: Z-Symbole in der Detmolder Innenstadt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Detmold - Ermittler des Staatsschutzes bitten um Hinweise zu Farbschmierereien, die am frühen Sonntagmorgen, 05.02.2023, an mehrere Hausfassaden angebracht wurden.

In der Detmolder Innenstadt wurden "Z-Symbole", die als Symbol für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Verwendung finden, an insgesamt drei Gebäudefassaden entdeckt. Die Tatorte lagen in der Straße Rosental, Leopoldstraße und in der Lange Straße.

Der Staatschutz Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat am Morgen des 05.02.2023 in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht, welche mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt der Bielefelder Staatsschutz unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell